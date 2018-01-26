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Владимир Якушев поручил усилить патрулирование загородных трасс

19:18 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: Росавтодор

Усилить патрулирование федеральных и региональных трасс в условиях низких температур, которые держаться в регионе уже неделю поручил сотрудникам ГИБДД губернатор Владимир Якушев. 

"В сильные морозы жизнь и здоровье людей зависят от того, как быстро придет помощь, поэтому на дорожных автоинспекторов в эти дни ложится повышенная нагрузка", -отметил губернатор.

Сотрудники ГИБДД несут службу в режиме усиленного патрулирования с 18 января, доложил главе региона начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселев, и без промедления приходят на помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию.

Начальникам территориальных подразделений ГИБДД области поставлена задача расширить зону патрулирования нарядами ДПС дорог регионального и федерального значения с целью выявления сломанных автомобилей и оказания помощи замерзающим людям. Только за последние трое суток сотрудники ГИБДД в тесном взаимодействии с подразделениями ТОДЭП и МЧС отогрели и отбуксировали на станции технического обслуживания, вытащили из кюветов более двадцати автомобилей.

Для оповещения людей, попавших в сложные ситуации, используются гражданские радиостанции водителей-дальнобойщиков. В местах придорожного сервиса и парковок большегрузов дополнительно будут проведены инструктажи безопасности.

Напомним, что 24 января на 42 км автодороги Ялуторовск – Ярково, в автомобиле "Газель" полицейские обнаружили тело 25-летнего мужчины. По предварительным данным смерть могла наступить от отравления выхлопными газами.

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Теги: Владимир Якушев , ГИБДД , морозы , МЧС

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