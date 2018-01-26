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Половина билетов на тюменский этап Кубка мира по биатлону уже распродана

22:24 25 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Электронные билеты на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени можно приобрести на сайте областного центра спортивной подготовки или на официальном сайте соревнований. Об этом сообщил руководитель оргкомитета международного биатлонного турнира, директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин.

"Продажа билетов стартовала в декабре прошлого года. На сегодняшний день реализовано уже около 50 процентов билетов. Учитывая большую популярность соревнований, рекомендую болельщикам поторопиться, и не откладывать приобретение билетов надолго. Я очень сомневаюсь, что это можно будет сделать непосредственно перед гонками", - отметил Дмитрий Грамотин.

По его словам, в рамках подготовки к тюменскому этапу Кубка мира по биатлону количество зрительских мест в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" увеличено, установлены дополнительные трибуны.  Наибольшим спросом пользуются билеты в сектор А, откуда удобнее всего наблюдать за стрельбищем.

"На долю жителей Тюменской области приходится около 30 процентов проданных билетов. Остальные 70 процентов приобрели болельщики из других регионов России и из-за рубежа", - сообщил Дмитрий Грамотин.

С одного IP-адреса можно приобрести не более 10 электронных билетов, добавила руководитель областного Центра спортивной подготовки Елена Брохес. "Билеты можно приобрести и в кассах, но там их осталось совсем мало. Надо успевать. Билеты на трибуны С и D поступили в продажу совсем недавно, но около половины уже продано", - добавила она. Кроме билетов, в продаже имеются абонементы на трибуны С и D на все 4 дня соревнований.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону пройдет в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта 2018 года.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко

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Теги: билеты , Дмитрий Грамотин , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону

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