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В Тюмени вынесли приговор женщине, по вине которой от ВИЧ умерла ее дочь

17:27 30 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото мояоколица.рф

Шесть месяцев ограничения свободы -такой приговор вынес Калининский районный суд Тюмени жительнице города, которая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. По вине женщины от ВИЧ-инфекции умерла ее дочь. 

Суд с учетом указанных обстоятельств, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери назначил ей минимальную санкцию статьи. Женщине запрещается выезжать за пределы города, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию.

Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в центре профилактики и борьбы со СПИДом. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

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Теги: СПИД , Тюмень

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