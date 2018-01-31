В Тюмени вынесли приговор женщине, по вине которой от ВИЧ умерла ее дочь

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Шесть месяцев ограничения свободы -такой приговор вынес Калининский районный суд Тюмени жительнице города, которая была признана виновной в причинении смерти по неосторожности. По вине женщины от ВИЧ-инфекции умерла ее дочь.

Суд с учетом указанных обстоятельств, а также наличия на иждивении у подсудимой другой малолетней дочери назначил ей минимальную санкцию статьи. Женщине запрещается выезжать за пределы города, менять место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, ей надлежит являться в указанную инспекцию один раз в месяц на регистрацию.

Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в центре профилактики и борьбы со СПИДом. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.