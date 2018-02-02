В Лабытнангах предприниматель признан виновным в неуплате налогов

фото СУ СК РФ по Лабытнанги

Руководителя ООО "ДОМиК" обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неисполнение обязанностей налогового агента". Он не перечислил в бюджет налогов на сумму около 8 млн рублей.

Следственным отделом по Лабытнанги установлено, что с января 2014 года по декабрь 2016 года генеральный директор коммерческой организации ООО "ДОМиК" умышленно, в личных интересах, не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет, исчисленный и удержанный у налогоплательщиков НДФЛ в сумме около 8 млн рублей, что является крупным размером.

Следствие наложило арест на имущество обвиняемого и коммерческой организации. В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.