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Сборная России по бенди стала чемпионом мира

14:46 04 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Россияне победили шведов в бенди/фото https://www.championat.com/other/article-3334273-rossija-obygrala-shveciju-i-stala-chempionom-mira-po-hokkeju-s-mjachom.html

Со счетом 5:4 завершилась встреча сборной России со шведами в чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди). Соревнования проходили в Хабаровске. Хет-трик оформил Алмаз Миргазов.

Для сборной России эта победа стала 11-й на чемпионатах мира по бенди и 25-й, учитывая советскую историю. Сборная Финляндии стала бронзовым призером чемпионата мира. В матче за третье место команда победила сборную Казахстана со счетом 8:4. На счету шведов 12 побед на мировых первенствах. При этом в финалах команды встречались 17 раз, и в восьми случаях победа доставалась российским хоккеистам, сообщает пресс-служба сборной России по бенди. 

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Теги: сборная России , чемпионат мира

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