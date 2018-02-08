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Алексей Ягудин: зрители и без флага поймут, из какой страны спортсмены

15:10 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Нужно пережить корейскую олимпиаду, считает Алексей Ягудин. Фото ИА "Тюменская линия"

Экспрессивное высказывание об отстранении российских фигуристов от Олимпийских игр в Пхёнчхане из своего Instagram прокомментировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин во время визита в Тюмень.

Фигурист негодует из-за отстранения российских спортсменов Ксении Столбовой и Андрея Букина без объяснения причин от Олимпийских игр. Он призвал с достоинством и под нейтральным флагом выстоять корейскую Олимпиаду.

"Все говорят: "Что за Олимпиада – это унижение, если нет нашего флага". Я считаю, это не так: и зрители на трибунах, и телезрители будут прекрасно понимать, из какой страны спортсмены. Нужно это время пережить – именно эту корейскую Олимпиаду. Правильно сказала Татьяна Тарасова: "Мы этим маленьким составом едем на Олимпиаду, чтобы будущие поколения спокойно, безо всяких санкций могли приезжать и выступать на будущих Олимпийских играх", – считает фигурист.

По словам Алексея Ягудина, не стоит бойкотировать и отвечать на иные провокации. Решать ситуацию нужно только посредством диалога.

"Я так понимаю, все уже идет к завершению. Я читал в СМИ: олимпийский комитет России могут уже восстановить в правах еще до завершения Олимпиады", - сказал он.

По последним публикациям федеральных СМИ, в течение суток специальная выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) огласит решение по подавшим апелляции на отстранение от Олимпиады российским спортсменам. На заседании рассматриваются дела 32 российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду-2018 без объяснения причин, а также 15 человек, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах из-за якобы нарушения антидопинговых правил, а CAS полностью оправдал.

Заседание CAS проходит в закрытом режиме. У российских спортсменов еще остается шанс принять участие в Олимпиаде в Южной Корее, если спортивный арбитраж признает действия МОК неправомерными и обяжет допустить их на турнир.

Российский спортсмен Алексей Ягудин экспрессивно высказался о решениях МОК в своем аккаунте в Instagram, а на пресс-подходе во время своего визита в Тюмень дал местным СМИ свой негодующий комментарий.

"Я всегда считал, что спорт и политика, как две параллельные прямые, никогда не пересекаются. Не должно быть никакого давления. Мое мнение таково: существуют экономические санкции, которые пытаются бить по экономике страны. А это просто санкции, введенные, чтобы развалить наш российский спорт. Тем более в преддверии выборов президента. Я очень красочно написал свой твитт в Инстаграме – это полнейший беспредел. Я не отвечаю ни за биатлон, ни за бобслей, ни за лыжные гонки и так далее. Но я прекрасно знаю и Ксению Столбову, и Андрея Булкина. Тысячу процентов даю, что фигурное катание – один из чистейших видов спорта. Ни в мои времена, ни на день сегодняшний у нас допинга не было и там его не существует", - считает спортсмен.

Чемпион припомнил, что российских спортсменов никогда особо не любили заграницей. Сильное недовольство у других спортсменов вызвала сочинская победа на Олимпиаде. А техническому мастерству российских фигуристов завидовали всегда.

"Когда я, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе были в американско-канадском туре, знаете, как их злило, когда мы, немного размявшись, выходили и выполняли свою работу на высоком профессиональном уровне. Это их безумно заводило. Иностранцы только разводили руками: они часами тренировались, а получались все равно хуже, чем у нас. Это пример того, что происходит сейчас. Уже сейчас спортсменов признали не виновными – все равно МОК этих чистых спортсменов, оправданных судом, не позвал на праздник спорта. Надеюсь, что эта травля закончится после завершения корейской Олимпиады.

Я не политик, я - спортсмен. Мое дело заниматься спортом, стараться привнести как можно больше информации. Мы все гордимся нашей армией, русским искусством, музыкальной индустрией, балетом, классикой. Но мы не должны забывать, что спортивные победы и медали, которые приносят наши русские спортсмены, – это лицо нашей страны. Так было всегда и это есть, и останется в будущем", - сказал Алексей Ягудин.

Напомним, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, олимпийский и многократный чемпион мира и Европы Алексей Ягудин дал в Тюмени ряд мастер-классов в рамках проекта "Легенды спорта – детям" Общероссийского народного фонда. 

Лина Орлова

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Теги: Алексей Ягудин , фигурное катание , чемпион

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