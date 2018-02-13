В Сургуте адвокат заплатит крупный штраф за дачу взятки

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Адвокат, представляя интересы доверителей по гражданскому делу, подала в суд исковое заявление, ответчиком по которому являлась администрация Сургута. Решением суда исковые требования были удовлетворены, однако представитель администрации, не согласившись с решением суда, принял меры по его обжалованию.

Опасаясь отмены судебного решения, адвокат предложила представителю ответчика взятку в размере 200 тыс. рублей, за которую он должен был пропустить срок обжалования решения суда первой инстанции. Получив незаконное предложение, сотрудник администрации обратился в полицию и передача денежных средств проходила уже под контролем правоохранительных органов.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на срок 5 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре.