Около сорока мигрантов "прописались" в частном доме в Тюмени

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Мужчину, виновного в фиктивной регистрации мигрантов, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, мужчина в течение трех месяцев направлял в управление по вопросам миграции уведомления о прибытии в небольшой частный дом отца на ул. Есенина 38 мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. При этом мужчина не намеревался предоставлять иностранным гражданам жилье для проживания.

Суд оштрафовал тюменца на 110 тыс. рублей.