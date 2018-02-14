Прокуратура закрыла интернет-ресурсы с информацией для алиментщиков

фото СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Два интернет-ресурса, на которых советовали, как уклониться от уплаты алиментов на своих же детей, выявила Ишимская межрайонная прокуратура.

За уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная и административная ответственность. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим Ишимская межрайонная прокуратура обратилась в Ишимский городской суд с заявлением о признании информации, размещенной на интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время противоправная информация удалена с ресурсов, сообщает пресс-служба Ишимской межрайонной прокуратуры.