Сергей Корепанов: закон о зеленом поясе вокруг Тюмени был одним из самых непростых в обсуждении

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. Фото пресс-служба облдумы

О самых важных законах, рассмотренных в прошлом году, депутатских зарплатах и итогах двадцатилетней работы в областной думе говорил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов на пресс-конференции. Встречу посвятили результатам работы регионального парламента в 2017 году.

По словам спикера, самыми важными и непростыми в обсуждении были законы об областном бюджете Тюменской области, а также о создании зеленого пояса вокруг областной столицы. Однако парламент успешно справился с планом законопроектных работ, сообщил он. В качестве законодательных инициатив в Госдуму России тюменцы внесли девять проектов федеральных законов, один из которых позже был отозван.

"Один из наших законопроектов был рассмотрен в первом чтении в ноябре прошлого года. Думаю, что в весеннюю сессию он будет принят. Он касается оказания муниципальных и государственных услуг в электронной форме", - напомнил председатель Тюменской областной думы.

Сергей Корепанов также подвел некоторые итоги собственной многолетней работы в Тюменской областной думе. В январе 2018 года депутат отметил двадцатилетие на посту председателя законодательного органа.

"Я стал больше прислушиваться к мнению коллег. Когда я работал в комсомольских, партийных органах, была точка зрения руководства, остальное звучало в рамках критики и самокритики. Во время моей работы в думе Ямала не было партийных фракций и было меньше разнообразия в мнениях. В Тюменской областной думе ситуация оказалась несколько иной: четыре фракции, представители трех субъектов, это порождало множество точек зрения и мне приходилось учитывать их все, и где-то даже соблюдать нейтралитет", - отметил он.

Один из вопросов коснулся размера зарплат депутатов. Как подтвердил Сергей Корепанов, оплата труда народных избранников отличается от средней зарплаты в регионе и может достигать 300 тыс. рублей. При этом спикер заметил, что большинство народных избранников имеют несколько высших образований, ученые степени и большой опыт руководящей работы. А также сообщил, что большинство ямальцев, ставших депутатами Тюменской областной думы, потеряли в заработке.

Сергей Корепанов сообщил о том, что на содержании Тюменской областной думы в 2017 году сэкономлено 18 млн рублей. Он уточнил, что этого удалось достичь за счет уменьшения числа депутатов, работающих на освобожденной основе, сокращении части должностей и льгот.

"Сейчас я обсуждаю с аппаратом вопросы, связанные с компенсацией затрат на аренду жилья для депутатов. Роструд об одном говорит, в нашем законе указано другое, мы рассмотрим эти разночтения. Любое мероприятие, связанное с расходованием средств, анализируется на предмет целесообразности", - отметил председатель Тюменской областной думы.

Татьяна Ковалева