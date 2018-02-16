В Зауралье девушка выбросила младенца на железную дорогу

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Женщину, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка, задержали в Курганской области.

Как сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте, тело новорожденного ребенка было обнаружено недалеко от станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги в Курганской области. Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя жительница Курганской области. На допросе женщина дала признательные показания.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.