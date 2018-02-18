Незрячие тюменцы изучают основы кулинарии

Фото: totalbeautyglamour.ru

Двадцать тюменских инвалидов по зрению принимают участие в федеральном проекте "Школа тифлокулинарии". Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Участники разделены на две группы, каждая из которых проходит обучение на базе Западно-Сибирского государственного колледжа. Продолжительность курса - 60 часов. В занятия включены такие темы, как правила безопасного поведения на кухне, полезные свойства молочных и кисломолочных продуктов, условия выращивания определенных видов фруктов и овощей, знакомство с тифлотехническими кухонными приборами.

Проект финансируется Фондом поддержки и развития филантропии "КАФ" и реализуется внеконкурсным финансированием в рамках программы "Создавая возможности". Проект подготовила помощник председателя Тюменской МО Всероссийского общества слепых (ВОС) Юлия Бушнева. Стоимость программы обучения - 500 тысяч рублей.

Организаторы курса считают, что эта программа поможет социально-бытовой реабилитации и адаптации незрячих людей, сделает их более самостоятельными на кухне, обучив кулинарным умениям и навыкам. Проект уникальный, первый в России.

В конце проекта участники проведут званый ужин, который и выявит победителя. Запланирован и благотворительный обед, чайные церемонии. Проект вызвал огромный интерес у восовцев, обучение продолжится до мая 2018 года.

Соб. инф.