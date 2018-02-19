В Ишиме водитель автобуса за ДТП предстанет перед судом

фото УГИБДД Тюменской области

38-летний водитель автобуса Setra S215HD, следовавший из Бишкека в Тюмень с 28 пассажирами совершил ДТП утром 30 ноября 2017 года. Автобус столкнулся с тягачом.

По версии следствия, водитель вел автобус со скоростью, не обеспечивавшей контроль за движением и без учета дорожных и метеорологических условий (были гололедные явления и туман). Поэтому при приближении к перекрестку с главной дорогой он не смог остановить автобус и пропустить тягач с полуприцепом. Произошло столкновение. Автобус упал на правый бок, а тягач съехал в поле. В результате происшествия один пассажир получил тяжкий вред здоровью, двое – средней тяжести, а двое – легкий вред. Водитель признал вину в ДТП.

Ишимская межрайонная прокуратура утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ишимский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Ишимской межрайонной прокуратуры.