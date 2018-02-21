Всероссийская зимняя универсиада стартует в Екатеринбурге

Всероссийская Универсиада пройдет в Свердловской области/фото Минобр РФ

Официальная церемония открытия V универсиады пройдет на учебно-спортивной базе "Динамо" Екатеринбурга 28 февраля. В финальном этапе планируется участие около 2,5 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 800 спортсменов в возрасте до 25 лет и 700 тренеров и спортивных специалистов, 95 команд из субъектов Российской Федерации.

Победители соревнований получат первоочередное право на включение в состав сборной России для участия в XXIX Всемирной зимней универсиаде, которая стартует в марте 2019 года в Красноярске. С 19 февраля по 8 марта на универсиаде будет разыграно 75 комплектов наград в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, спортивном ориентировании и конькобежном спорте (в тлм числе шорт-треке).

Биатлонисты будут соревноваться в Екатеринбурге с 27 февраля по 3 марта в одном из крупнейших биатлонных комплексов России - учебно-спортивной базе "Динамо". Старты лыжников пройдут в Нижнем Тагиле на базе СШОР "Аист" с 27 февраля по 6 марта. Соревнования по спортивному ориентированию состоятся в Новоуральске в многопрофильном комплексе "Зеленый мыс" с 27 февраля по 3 марта.

С 22 по 26 февраля ледовый дворец спорта Новоуральска примет спортсменов, соревнующихся в виде спорта "шорт-трек". Конькобежцы будут состязаться в Челябинске с 19 по 24 февраля. Церемония закрытия универсиады состоится 5 марта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.