ВТБ снижает ставки по автокредитованию

Фото с сайта ВТБ

На 2 п. п. в среднем снижает базовые ставки банк ВТБ. Теперь в рамках стандартных программ кредит можно оформить по ставкам от 12,9% годовых, в рамках программы "Автопривилегия" – от 10,1%. Снижение ставок распространяется на кредитование новых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, при выборе дополнительной опции по страхованию жизни для клиентов предусмотрен дисконт от 2 до 4 п.п. в зависимости от программы и первоначального взноса. При оформлении карты ВТБ "Автолюбитель" снижение ставки составит 0,8 п.п. Первоначальный взнос по программам составляет от 20% стоимости автомобиля. Срок кредита – от 1 года до 7 лет.

По итогам 2017 г. объем автокредитования ВТБ превысил 71,6 млрд рублей, увеличившись на 50% по сравнению с 2016 г. Портфель банка в данном сегменте за год вырос на 17% и достиг рекордного показателя – 100,3 млрд рублей.

Основной объем сделок в 2017 г. пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче превысила 84%. Почти в три раза по сравнению с 2016 г. выросла доля кредитов на подержанные автомобили, достигнув 16%.

Более 80% продаж новых автомобилей были совершены с привлечением различных типов государственных субсидий. Всего по госпрограмме к концу года банк выдал более 41 млрд рублей. При этом в рамках дополнительных программ "Первый" и "Семейный автомобиль" – 13 тыс. кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей.