В Надыме водитель снегохода выронил пассажирку

фото УМВД России по ЯНАО

22-летний водитель снегохода в районе мыса Парусный Надымского района не справился с управлением, в результате чего женщина, которая была в санях, выпала из них.

Пассажирка получила множественные тяжелые телесные повреждения. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

Полицейские установили, что водитель - родственник пострадавшей, он управлял снегоходом без прав.

В настоящее время по факту ДТП проводится административное расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.