Тюменские аграрии работают с раннеспелыми и и среднеспелыми сортами

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Переход большей части тюменских сельхозтоваропроизводителей на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых и бобовых культур – это большой шаг в развитии агропромышленного комплекса Тюменской области. Такую точку зрения высказал председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, подводя итоги очередного заседания на котором была рассмотрена информация регионального правительства о выполнении рекомендаций круглого стола" "Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений. Проблемы и перспективы развития".

"Семеноводство в Тюменской области занимает достойною нишу, - подчеркнул он. - Мы в свое время сделали большой шаг – перешли на раннеспелые и среднеспелые сорта зерновых и бобовых культур и поэтому сегодня мы начинаем уборку в более благоприятные погодные сроки".

Доля раннеспелых сортов в структуре посевов, по словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента АПК Владимира Чейметова, занимает сегодня 60%. "Мы долгие годы убеждали наших производителей, что в наших непростых климатических условиях необходимо делать акцент на раннеспелых сортах, - пояснил он. - И, как показывает практика, наивысшую урожайность у нас получают те хозяйства, которые работают с раннеспелыми сортами. Гарантировано уборка идет в августе".

В 2017 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области в первоначально оприходованном весе составил 1 728 тыс. тонн при урожайности 25,4 ц/га. По результатам уборки зерновых и зернобобовых культур, картофеля и овощей открытого грунта Тюменская область занимает первое место на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, по итогам уборки технических культур – втрое.

Борис Олейник