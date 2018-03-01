Директор тюменской фирмы задолжал работникам пятнадцать миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора фирмы, обвиняемого в невыплате заработной платы 256 работникам, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, директор компании "Нефтепроммаш" четыре месяца не платил зарплату работникам организации. Сумма долга составила более 15 млн 800 тыс. рублей.

В ходе следствия причиненный работникам ущерб возмещен в полном объеме, начисленная заработная плата выплачена.

Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался, впервые совершил преступление небольшой тяжести, уголовное дело направлено в суд, мужчине грозит штраф.