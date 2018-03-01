В Уватском районе железнодорожники получили ключи от квартир

daychel.ru

Торжественная церемония вручения ключей от квартир в новом доме состоялась в п. Демьянка Уватского района 28 февраля.

Жилье от Российской железной дороги получили машинисты и помощники машинистов, бригадиры пути и мастера. Большинство новоселов – это семьи с детьми, сообщает администрация Уватского района.

"В связи со строительством нового дома в Демьянке более 60 семей решат свои жилищные вопросы. Кроме того, новые застройки, благоустройство дворов, установка детских площадок, безусловно, повышают привлекательность наших населенных пунктов", – отметил глава администрации Уватского района Сергей Путмин.