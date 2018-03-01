Тюмень входит в число мощных исследовательских центров страны, заявил Владимир Путин

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В России должны заработать в полную силу мощные научно-образовательные центры, которые будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ.

"Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке, Калининграде и в других городах. Важно нацелить их на реализацию крупных и междисциплинарных проектов", - отметил Владимир Путин.

Обеспечение эффективного взаимодействия между наукой, образованием и реальной экономикой - одна из важнейших задач по развитию региона, неоднократно подчеркивал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Как отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, образованию в области уделяется особое внимание.

"В регионе выстраивается система максимальной интеграции подготовки кадров с высокотехнологичными производствами, которые привносят в систему образования свой технологический и управленческий опыт", - сказал Андрей Артюхов.

Первый вице-спикер регионального законодательного собрания напомнил, что в Тюменской области дан старт проекту "Успешная школа - эффективный регион" с непосредственным участием компаний СИБУР, Роснефть и НОВАТЭК. Открыто 17 профильных корпоративных классов, где непосредственно на производственных площадках уже идут занятия.

"В рамках реализации проекта "5-100" в Тюменском государственном университете качественно меняется образовательный процесс, создаются комфортные условия для научных исследований. Тюменский индустриальный университет и аграрный университет также успешно движутся в этом направлении", - добавил Андрей Артюхов.

Вклад в развитие науки в Тюменской области вносят не только университеты, но и научно-исследовательские организации и научные центры, где трудятся более 7 тыс. ученых и исследователей, свыше 3 тыс. докторов и кандидатов наук, более 500 аспирантов.

Соб. инф.