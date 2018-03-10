Премьер-министр поздравил биатлонисток с победами на Паралимпиаде

фото Паралимпийского комитета России

Премьер РФ Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонисток Анну Миленину, Михалину Лысову и Екатерину Румянцеву с серебряной и золотыми медалями в соревнованиях по биатлонной гонке на XII Паралимпийских зимних играх 2018 года в Пхенчхане.

"От всей души поздравляю Вас с первым в Вашей спортивной карьере паралимпийским "золотом". Это и первая медаль нашей сборной на этих Играх, и отличный подарок для всех российских болельщиков. Вы проявили волю к победе, высокое мастерство и по праву заслужили медаль высшей пробы", - поздравил Медведев Екатерину Румянцеву. Премьер отметил мастерство и отличную спортивную форму серебряной медалистки Анны Милениной. "Снова показали всему миру свое мастерство, отличную спортивную форму и сильный характер", - сказано в телеграмме. Кроме того, Медведев высоко оценил волевые качества Михалины Лысовой. Он подчеркнул, что за ее победами стоит упорный труд, талант и настоящий спортивный характер, и эти качества помогли обойти достойных соперниц и показать отличный результат, сообщает РИА Новости.