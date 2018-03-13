Югорчанина осудят за вылов краснокнижного осетра

phototyumen.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной добыче ценной рыбы, осудят в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в январе 2018 года обвиняемый из реки Обь выловил сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. В результате был причинен ущерб рыбным запасам России. Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.