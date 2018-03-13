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Югорчанина осудят за вылов краснокнижного осетра

20:51 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Мужчину, обвиняемого в незаконной добыче ценной рыбы, осудят в Ханты-Мансийске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, в январе 2018 года обвиняемый из реки Обь выловил сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. В результате был причинен ущерб рыбным запасам России. Обвиняемый возместил причиненный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.

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Теги: браконьерство , осетр

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