В Сургутском районе при пожаре жилого вагончика погиб мужчина

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Обстоятельства гибели мужчины на пожаре устанавливают в Сургутском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Югре, на территории промышленной зоны в поселке Солнечный загорелся вагончик. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.