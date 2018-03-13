В Тюмени директор фирмы задолжал работникам более трех миллионов рублей

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора, задолжавшего работникам более трех миллионов рублей, осудят в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, летом 2015 года гендиректор компании "Стройреконструкция" принял на работу девять человек. Всем им начислялась зарплата, которая ни разу не выплачивалась. Руководитель не смог заключить с инвесторами договоры и в декабре 2015 года уехал из Тюмени, не рассчитав своих работников. Общая сумма долга составила более 3 млн рублей.

Кроме того, в сентябре 2015 года гендиректор попросил у своего подчиненного заместителя директора по общим вопросам в долг 80 тыс. рублей. Тот оформил в микрофинансовой организации кредит и передал требуемую сумму начальнику, который долг не вернул. В итоге потерпевший в погашение долга и уплаты процентов отдал микрофинансовой организации 168 тыс. рублей.

В январе 2018 года гендиректор был задержан в Москве, этапирован в Тюмень и по решению суда заключен под стражу.

Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.