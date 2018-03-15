Самолет АН-12 при взлете потерял более девяти тонн золота

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В аэропорту Якутска на борту самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус", выполнявшего рейс по маршруту Якутск – Красноярск – рудник "Купол", в момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза – концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн, в 12 часов 50 минут 15 марта.

В результате авиационного происшествия никто не пострадал. Часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Магана. Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза, отметили в ведомстве. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает News.Ykt.Ru.