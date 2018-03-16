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Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства

16:07 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати

Предприятие "Главрыбвод" и начальник нижне-обского филиала оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства в Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, нижне-обский филиал и его обособленное подразделение - Абалакский экспериментальный рыборазводный завод - осуществляли деятельность в отсутствие утвержденного проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, также без паспортов отходов.

Кроме того, Абалакский рыборазводный завод эксплуатирует газовую котельную и другие источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в отсутствие разработанного проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу и без разрешения на выброс. Нижне-обский филиал указанную выше газовую котельную и другие источники вредных выбросов не поставил на учет в Управлении Росприроднадзора по Тюменской области. В результате этого объекты оказались вне государственного экологического надзора.

По данным фактам природоохранная прокуратура возбудила административные дела. По результатам их рассмотрения предприятие "Главрыбвод" оштрафовано на 310 тыс. рублей, а начальник филиала - на 55 тыс. рублей.

Природоохранная прокуратура также обратилась в суд с иском, в котором просила обязать "Главрыбвод" представить в управление Росприроднадзора необходимую экологическую документацию, который был удовлетворен судом.

Кроме того, прокуратура в адрес руководителя нижне-обского филиала внесла представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения директор Абалакского экспериментального рыборазводного завода, его заместитель и начальник отдела нижне-обского филиала привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас филиал уже заключил договоры на разработку экологической документации.

Полное устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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Теги: охрана окружающей среды , штрафы

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