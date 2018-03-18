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В Тюменской области проголосовали более шестидесяти процентов избирателей

16:15 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Корпус наблюдателей: в Тюмени выборы проходят без нарушений

61,27% избирателей Тюменской области проголосовали на выборах президента РФ по данным на 15 часов 18 марта.

Наиболее высокая явка, как сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, отмечена в Омутинском, Ишимском и Голышмановоском районах - более 75%. В Ишиме явка составила 67,64%, в Тобольске - 59,69%, в Ялуторовске - 57,55%.

В Тюмени к этому часу свой выбор сделали уже 56% избирателей. 

"Голосование проходит спокойно, без видимых нарушений и инцидентов на избирательных участках", - сообщил Игорь Халин.

Напомним, что за выборами президента РФ в Тюменской области наблюдают представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Кристиан Кейльбах (Германия) и Мэри Бруксбэнк (Великобритания).

Фото ИА "Тюменская линия"

Кристиан Кейльбах уже четвертый раз является международным наблюдателем, а Мэри Бруксбэнк второй раз входит в состав миссии.

Впервые Общественная палата Тюменской области выставила своих наблюдателей, которые работают на каждом избирательном участке.

Борис Олейник

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Теги: выборы президента , Игорь Халин
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