В Тюменской области проголосовали более шестидесяти процентов избирателей

Фото ИА "Тюменская линия"

61,27% избирателей Тюменской области проголосовали на выборах президента РФ по данным на 15 часов 18 марта.

Наиболее высокая явка, как сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, отмечена в Омутинском, Ишимском и Голышмановоском районах - более 75%. В Ишиме явка составила 67,64%, в Тобольске - 59,69%, в Ялуторовске - 57,55%.

В Тюмени к этому часу свой выбор сделали уже 56% избирателей.

"Голосование проходит спокойно, без видимых нарушений и инцидентов на избирательных участках", - сообщил Игорь Халин.

Напомним, что за выборами президента РФ в Тюменской области наблюдают представители Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Кристиан Кейльбах (Германия) и Мэри Бруксбэнк (Великобритания).

Фото ИА "Тюменская линия"

Кристиан Кейльбах уже четвертый раз является международным наблюдателем, а Мэри Бруксбэнк второй раз входит в состав миссии.

Впервые Общественная палата Тюменской области выставила своих наблюдателей, которые работают на каждом избирательном участке.

Борис Олейник