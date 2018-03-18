up

18.03.2018 воскресенье

USD 57,4942

EUR 70,8099

В Тюмени 1..3 С 8 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Политика

Корпус наблюдателей: в Тюмени выборы проходят без нарушений

16:45 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Выборы в Тюмени проходят по закону, отметил иностранный наблюдатель

Одиннадцать сообщений о нарушениях на выборах в Тюмени зафиксировано на данный момент на ресурсе "Карта нарушений на выборах". По этому показателю регион вошел в Топ-5 по России. Но ситуация с обращениями, зафиксированными на сайте, неоднозначная.

Дело в том, что ресурс фиксирует только сообщения о нарушениях, факт самих нарушений, содержащихся в обращениях, еще необходимо доказать.

Как выяснили накануне выборов пользователи соцсетей, заявить на сайте можно о чем угодно: любая заявка появляется на нем без проверки достоверности информации.

17 марта один из тюменцев поделился в соцсетях историей собственной проверки данного сайта. Он придумал несколько фейковых фактов нарушений и отправил их на сайт. Через два-три часа после модерации его нарушений, в которых содержалась заведомо ложная информация, были опубликованы без всякой проверки.

Вот некоторые из них: "В 87 школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю". В этом "факте" выдумано абсолютно все: такой школы в Тюмени нет, как не было писем для родителей. 

"Руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы". Несмотря на то, что магазины "Пчелка" не существуют уже несколько лет, этот фейк опубликован на сайте. 

"Деканы медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом вузе. Явка должна быть 100%", - полностью выдуманный факт. Открепительные в этом году отменены.

По мнению пользователя, ресурс на деле оказался не более чем конвейером фейков. Чтобы опубликовать "факт" на сайте, не требуется никаких доказательств, подтверждающих документов или фото.

Между тем, выборы президента РФ в Тюменской области проходят с соблюдением всех законных требований. Об этом заявил председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук.

"В Тюмени поступило несколько заявлений на некорректную работу камер, установленных на избирательных участках. Сообщалось, что камеры не охватывают расположение урн на следующих избирательных участках: № 2133, № 2115, № 2274, № 2219, № 2001, № 2018", - рассказал он.

Сразу после поступления заявлений охват видеонаблюдения был проверен территориальными координаторами корпуса "За честные выборы" через сайт http://www.nashvybor2018.ru/.

Более того, представители ситуационного центра корпуса лично выезжали с проверкой на избирательные участки. Наличие нарушений не подтвердилось.
В зоне видимости видеокамер располагаются все объекты наблюдения, которые должны находиться под видеонаблюдением на участке согласно постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 20 декабря 2017 г. № 116/943-7 "О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".
 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: выборы президента РФ , общественные наблюдатели
Ранее в сюжете
18.03.2018, 16:15 В Тюменской области проголосовали более шестидесяти процентов избирателей
18.03.2018, 15:53 Глеб Трубин: вставайте с дивана и идите на избирательный участок
18.03.2018, 14:41 Эрнест Валеев: тюменцы отличаются высокой гражданской активностью
18.03.2018, 14:34 Владимир Пискайкин объяснил высокую явку на выборах
18.03.2018, 14:21 Голышмановцы уверены, их голоса необходимы России
18.03.2018, 13:52 В Тюменской области почти сорок пять тысяч мобильных избирателей
18.03.2018, 13:51 Тюменцы активно идут на выборы президента России

Последние новости

19:15 Михаил Аверин: в Тюмени все достойно
19:09 Ученые опровергли влияние видеоигр на уровень агрессии
18:47 Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России, находясь в Норвегии
18:21 Игорь Халин: некоторых наблюдателей за выборами успокаивали с помощью полиции
18:00 19 марта - события дня
17:32 Сергей Миневцев: тюменцы выбирают президента РФ спокойно и деловито
17:27 Синоптики предупреждают об ухудшении погоды
17:15 Дарья Домрачева выиграла пасьют на этапе Кубка мира
17:02 Выборы в Тюмени проходят по закону, отметил иностранный наблюдатель
16:58 Тюменцы получают полезные подарки в торговых центрах города Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России

Инфраструктуру для отдыха на тюменской набережной должны развивать предприниматели

Активисты ОНФ передали Владимиру Якушеву общественные предложения

Политика

Михаил Аверин: в Тюмени все достойно

Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России, находясь в Норвегии

Игорь Халин: некоторых наблюдателей за выборами успокаивали с помощью полиции

Экономика

В магазинах безлюдно, тюменцы ушли на ярмарки

"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Производство тюменского бензина Евро-5 начнется во втором квартале 2018 года

Общество

Ученые опровергли влияние видеоигр на уровень агрессии

19 марта - события дня

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

Спорт

Дарья Домрачева выиграла пасьют на этапе Кубка мира

Российские спортсмены стали вторыми в медальном зачете Паралимпийских игр

Александр Большунов выиграл масс-старт на Кубке мира по лыжным гонкам

Происшествия

В Ноябрьске подросток из банкомата получил триста тысяч рублей

Липовые сотрудницы газовой службы обманывают пожилых тюменцев

Предприятие Главрыбвод оштрафовали за нарушение природоохранного законодательства
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+