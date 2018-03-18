Корпус наблюдателей: в Тюмени выборы проходят без нарушений

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

Одиннадцать сообщений о нарушениях на выборах в Тюмени зафиксировано на данный момент на ресурсе "Карта нарушений на выборах". По этому показателю регион вошел в Топ-5 по России. Но ситуация с обращениями, зафиксированными на сайте, неоднозначная.

Дело в том, что ресурс фиксирует только сообщения о нарушениях, факт самих нарушений, содержащихся в обращениях, еще необходимо доказать.

Как выяснили накануне выборов пользователи соцсетей, заявить на сайте можно о чем угодно: любая заявка появляется на нем без проверки достоверности информации.

17 марта один из тюменцев поделился в соцсетях историей собственной проверки данного сайта. Он придумал несколько фейковых фактов нарушений и отправил их на сайт. Через два-три часа после модерации его нарушений, в которых содержалась заведомо ложная информация, были опубликованы без всякой проверки.

Вот некоторые из них: "В 87 школе детям раздавали письма для родителей с призывом прийти на голосование и отчитаться классному руководителю". В этом "факте" выдумано абсолютно все: такой школы в Тюмени нет, как не было писем для родителей.

"Руководство сети магазинов "Пчелка" в Тюмени отправляло своих работников на выборы". Несмотря на то, что магазины "Пчелка" не существуют уже несколько лет, этот фейк опубликован на сайте.

"Деканы медакадемии заставляли преподавателей и сотрудников брать открепительные и голосовать в самом вузе. Явка должна быть 100%", - полностью выдуманный факт. Открепительные в этом году отменены.

По мнению пользователя, ресурс на деле оказался не более чем конвейером фейков. Чтобы опубликовать "факт" на сайте, не требуется никаких доказательств, подтверждающих документов или фото.

Между тем, выборы президента РФ в Тюменской области проходят с соблюдением всех законных требований. Об этом заявил председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За честные выборы" Иван Романчук.

"В Тюмени поступило несколько заявлений на некорректную работу камер, установленных на избирательных участках. Сообщалось, что камеры не охватывают расположение урн на следующих избирательных участках: № 2133, № 2115, № 2274, № 2219, № 2001, № 2018", - рассказал он.

Сразу после поступления заявлений охват видеонаблюдения был проверен территориальными координаторами корпуса "За честные выборы" через сайт http://www.nashvybor2018.ru/.

Более того, представители ситуационного центра корпуса лично выезжали с проверкой на избирательные участки. Наличие нарушений не подтвердилось.

В зоне видимости видеокамер располагаются все объекты наблюдения, которые должны находиться под видеонаблюдением на участке согласно постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 20 декабря 2017 г. № 116/943-7 "О Порядке применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года".

