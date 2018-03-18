Выборы в Тюмени проходят по закону, отметил иностранный наблюдатель

Фото ИА "Тюменская линия". Есенгалий Ибраев и Данияр Исаев

Иностранные наблюдатели от стран Союза независимых государств не выявили каких-либо нарушений при проведении выборов президента России в Тюмени. Об этом заявил в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель миссии наблюдателей от СНГ, представитель Республики Казахстан Данияр Исаев.

"Мною были обследованы восемь избирательных участков: один - в центре Тюмени и семь - в других районах города. Обстановка везде спокойная, избиратели воодушевлены. Говорить о каких-то нарушениях оснований нет, все предусмотренные российским законодательством процедуры соблюдаются в полном объеме", - сообщил руководитель миссии иностранных наблюдателей.

Тюмень - большой и очень красивый город, отметил впервые посетивший областной центр Данияр Исаев. "Ближе к обеду я увидел, что город очень оживился, видимо, все тюменцы пошли голосовать. Явка избирателей высокая", - добавил он.

Президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев в беседе с обозревателем "Тюменской линии" рассказал, что представители 20-тысячной казахской общины принимают активное участие в выборах главы государства.

"Руководители наших отделений в муниципалитетах региона сообщают, что тюменские казахи очень ответственно относятся к главному политическому событию и идут на выборы семьями - бабушки, дедушки, дети и внуки. Результат президентских выборов будет иметь огромное значение для дальнейшего развития гуманитарных и экономических связей между Россией и Казахстаном", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко