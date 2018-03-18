Сергей Миневцев: тюменцы выбирают президента РФ спокойно и деловито

Выборы президента России. Фото ИА "Тюменская линия"

Спокойствие и деловую тишину на избирательных участках, где идет голосование по выборам президента РФ, отметил уполномоченный по правам человека по Тюменской области Сергей Миневцев.

"Вместе с международными наблюдателями мы посетили несколько избирательных участков, в том числе и временные избирательные участки в СИЗО № 1, в областной клинической больнице № 2, - рассказал он на пресс-конференции в областной избирательной комиссии. - В СИЗО № 1 к 11 часам уже проголосовали более 700 человек. На участке также были представители от ЛДПР, КПРФ. Удивляет спокойствие людей, деловая тишина на избирательных участках".

В Тюменской области, по данным облизбиркома, на 15 часов проголосовали уже 648 тыс. 936 человек, что составило 61,27% от общего числа избирателей.

"Это чуть меньше, чем было на выборах президента РФ в 2012 году, - отметил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин. - Тогда к 15 часам свой выбор сделали уже 67,18% избирателей".

Напомним, что голосование по выборам президента РФ продлится до 20 часов местного времени.

Борис Олейник