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Игорь Халин: некоторых наблюдателей за выборами успокаивали с помощью полиции

18:21 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России, находясь в Норвегии

Не все наблюдатели, представляющие кандидатов в президенты РФ, выборы которого проходят 18 марта, ведут себя корректно. Этот факт вынужден был отметить на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"На двух избирательных участках по Восточному административному округу города Тюмени наблюдатели от одной из парламентских партий были недовольны местами, с которых им предложили наблюдать за порядком на участках, они мешали работать членам комиссии, потребовалось вмешательство полиции. С людьми поговорили, рассказали о порядке и инцидент был исчерпан", - рассказал он. 

Было, по словам Игоря Халина, еще две жалобы на то, что наблюдателям не дали возможности ознакомиться со списками избирателей.

"Мы сейчас разбираемся с этим вопросом", - заверил Игорь Халин.

Скорее всего, останется без внимания жалоба наблюдателей одного из кандидатов, которые посчитали агитацией против него, размещенные на каждом участке сведения о том, что он скрыл ряд своих счетов при подаче документов при регистрации.

"Мы обязаны всю информацию довести до избирателей, - отметил Игорь Халин, - Все это сделано в рамках действующего избирательного законодательства.

Борис Олейник

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Теги: выборы президента , Игорь Халин
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