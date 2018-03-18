Игорь Халин: некоторых наблюдателей за выборами успокаивали с помощью полиции

фото: ИА "Тюменская линия"

Не все наблюдатели, представляющие кандидатов в президенты РФ, выборы которого проходят 18 марта, ведут себя корректно. Этот факт вынужден был отметить на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"На двух избирательных участках по Восточному административному округу города Тюмени наблюдатели от одной из парламентских партий были недовольны местами, с которых им предложили наблюдать за порядком на участках, они мешали работать членам комиссии, потребовалось вмешательство полиции. С людьми поговорили, рассказали о порядке и инцидент был исчерпан", - рассказал он.

Было, по словам Игоря Халина, еще две жалобы на то, что наблюдателям не дали возможности ознакомиться со списками избирателей.

"Мы сейчас разбираемся с этим вопросом", - заверил Игорь Халин.

Скорее всего, останется без внимания жалоба наблюдателей одного из кандидатов, которые посчитали агитацией против него, размещенные на каждом участке сведения о том, что он скрыл ряд своих счетов при подаче документов при регистрации.

"Мы обязаны всю информацию довести до избирателей, - отметил Игорь Халин, - Все это сделано в рамках действующего избирательного законодательства.

Борис Олейник