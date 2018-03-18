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Антон Шипулин проголосовал на выборах президента России, находясь в Норвегии

18:47 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото из Instagram Антона Шипулина
Продолжение: Михаил Аверин: в Тюмени все достойно

Воспитанник тюменской биатлонной школы Антон Шипулин вместе со всей сборной страны проголосовал на выборах президента России, несмотря на то, что находится на соревнованиях за рубежом. Об этом спортсмен сообщил в социальной сети.

"Сегодня выборы президента России. Несмотря на то, что сегодня гонка и мы далеко от дома, нельзя было упускать возможность выполнить свой гражданский долг. Всей командой мы проголосовали на участке в Посольстве России в Осло. Я сделал свой выбор!", - написал Антон Шипулин в Instagram.

Напомним, Антон Шипулин в составе сборной России выступает на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене. 18 марта ему вместе с Максимом Цветковым, Антоном Бабиковым и Дмитрием Малышко предстоит выступить в мужской эстафете. Трансляция гонки начнется в 18 часов 45 минут по московскому времени на каналах "МатчТВ" и "Евроспорт".

Евгений Бабенко

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Теги: Антон Шипулин , выборы президента , выборы президента РФ , Кубок мира по биатлону
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