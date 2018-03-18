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Явка избирателей в Тюменской области к 18 часам составила 74,85%

22:33 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

793 тыс. 43 человека приняли участие в голосовании в Тюменской области по данным на 18 часов 18 марта, это 74,85% от общего числа избирателей. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Лидерами голосования стали Ишимский, Голышмановский, Упоровский, Сладковский, Абатский районы - здесь проголосовали более 88%. Но абсолютным лидером стал Ялуторовский район –  здесь более 90% избирателей пришли на участки", - рассказал Халин, особо подчеркнув высокую явку в Тюмени и в Тобольске.

"Город Тюмень голосует на уровне 70-71%. Мы не ожидали, что Тюмень будет так активно голосовать. Если сравнивать с Россией, то явка по стране на это время около 60%", - пояснил глава облизбиркома.

18 марта в Тюменской области работали 1 тыс. 122 избирательных участка. Кроме того, было открыто девять временных избирательных участков. Всего в списки для голосования было внесено 1 090 360 избирателей.

Предварительные итоги голосования будут обнародованы 19 марта в 12 часов в пресс-центре агентства "Тюменская линия".

Екатерина Исаева

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Теги: выборы президента , Игорь Халин
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