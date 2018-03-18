Михаил Аверин: в Тюмени все достойно

фото с личной страницы на Фейсбуке Михаила Аверина

Претензий к ходу голосования в Тюмени у доверенного лица кандидата в президенты Григория Явлинского Михаила Аверина нет. Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

"Объехал точно полгорода. Все хорошо, ни одного нарушения пока нет. Наблюдателей даже с какой-то радостью пускают. Все достойно, без надменности, подозрительности и ненависти классовой. Милиция везде есть, наблюдают, при этом к наблюдателям не лезут", - пишет Михаил.

На своей странице в социальной сети Михаил Аверин делится фотографиями с избирательных участков – судя по стилю изложения – настроение у доверенного лица отличное.

"Да потому что мы, находясь в Тюмени, не знаем что в других городах. Там и не допускают наблюдателей, и в правах их ущемляют, и пренебрежение свое выказывают, уже к обеду стопки нарушений фиксируют. Мы пока ни одного в Тюмени. Ценим Тюмень, друзья, все достойно. Хороший город", - добавил Аверин.

Напомним, что в Тюменской области продолжают работу 1 тыс. 122 избирательных участков. Проголосовать можно до 20 часов.

Екатерина Исаева