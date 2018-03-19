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В Тюменской области Владимир Путин набрал 79,75% голосов

12:38 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

843 тыс. 548 жителей Тюменской области отдали свои голоса на выборах президента за Владимира Путина, это 79,75% от общего числа людей, пришедших на избирательные участки. Такие данные после обработки 99,91 % бюллетеней привел на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.  

Сергей Бабурин получил 0,54% голосов избирателей, Павел Грудинин – 8,22%, Владимир Жириновский - 7,63%, Ксения Собчак – 1,39%, Максим Сурайкин – 0,50%, Борис Титов – 0,54%, Григорий Явлинский – 0,57%.

На территории Тюменской области работало 29 территориальных избирательных комиссий, в день выборов было открыто более 1 тыс. 131 избирательного участка.

Явка избирателей составила - 78,93% от общего числа людей, имеющих право голоса.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Екатерина Исаева

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Теги: выборы президента , Игорь Халин
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