В Тюменской области Владимир Путин набрал 79,75% голосов

Фото ИА "Тюменская линия"

843 тыс. 548 жителей Тюменской области отдали свои голоса на выборах президента за Владимира Путина, это 79,75% от общего числа людей, пришедших на избирательные участки. Такие данные после обработки 99,91 % бюллетеней привел на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Сергей Бабурин получил 0,54% голосов избирателей, Павел Грудинин – 8,22%, Владимир Жириновский - 7,63%, Ксения Собчак – 1,39%, Максим Сурайкин – 0,50%, Борис Титов – 0,54%, Григорий Явлинский – 0,57%.

На территории Тюменской области работало 29 территориальных избирательных комиссий, в день выборов было открыто более 1 тыс. 131 избирательного участка.

Явка избирателей составила - 78,93% от общего числа людей, имеющих право голоса.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева