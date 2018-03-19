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Степан Киричук: выборы подтвердили правильность курса страны и региона

13:43 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Игорь Халин назвал главных провокаторов в день голосования

Итоги президентских выборов - не только высокая оценка работы Владимира Путина на посту главы государства, но и мощный заряд созидательной энергии для каждого патриота России. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" представитель Тюменской области в Совете Федерации РФ Степан Киричук.

"Мне кажется, страна давно определила для себя Владимира Путина в качестве лидера. А на выборах люди просто это подтвердили. Я испытываю искреннюю гордость за Тюменскую область - наши результаты на выборах выше общероссийских. Это добрая тюменская традиция, ведь наш регион входит в число лидеров по основным показателям социально-экономического развития", - отметил Степан Киричук.

Что касается некоторых представителей либеральной непраламентской оппозиции, чьи результаты на выборах, как обычно, недалеко ушли от нуля - по словам Степана Киричука, эти политики живут в какой-то другой стране, среди каких-то других людей.

"У этих деятелей какие-то свои, очень далекие от реальности представления о нас, россиянах. При этом они еще и недовольны, что мы их не выбираем. Один из них заявил, например, что большое количество голосов за Владимира Путина - не в тренде Европы. Да нам-то какая разница, что у них там в тренде? Мы живем в России", - подчеркнул сенатор.

Тюменцы, как и все граждане нашей страны, хотят хорошей жизни для себя, своих детей и внуков, отметил Степан Киричук. Людям нужна хорошая работа с достойной зарплатой, чувство безопасности и защищенности от преступности, терроризма, внешней агрессии.

"Хочу обратить внимание на еще один важный момент. Высокая явка на выборах в Тюменской области и количество голосов, отданных за действующего главу государства, говорят о том, что жители региона поддерживают политику нашего губернатора Владимира Якушева и регионального правительства", - считает тюменский сенатор.

Степан Киричук напомнил, что 18 марта вся страна не только выбрала президента, но и отметила четвертую годовщину возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Посвященный этому событию митинг-концерт прошел и в Тюмени.

"В 2014 году жители Крыма и Севастополя вышли на референдум, чтобы защитить свою свободу, свои права. Через четыре года они подтвердили свой выбор - более 90 процентов крымчан проголосовали за Владимира Путина. Исполнив хором гимн России на митинге на площади 400-летия Тюмени, мы еще раз показали, что Крым наш навсегда", - заявил Степан Киричук.

"Мы все, каждый на своем месте, единой командой должны добросовестно и плодотворно трудиться на благо нашей любимой Родины", - убежден он.

Евгений Бабенко

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Теги: Владимир Якушев , выборы президента РФ , митинг-концерт , Степан Киричук , Тюмень - Крым
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