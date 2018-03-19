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Игорь Халин назвал главных провокаторов в день голосования

14:16 19 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: В Тюменской области зафиксирована беспрецедентная явка в день голосования

Умышленную провокацию в день голосования в Тюмени устроили представители штаба Навального, имея на руках представления одного из кандидатов на должность президента.

Они вели себя некорректно, оскорбляли членов территориальных избирательных комиссий. Такие инциденты зафиксированы во всех округах Тюмени. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Это продолжалось на протяжении длительного времени. Представители штаба Навального - Харитонов, Уваров, Куниловский и другие оскорбляли комиссию, нарушали закон, пытались обвинить комиссию в фальсификации. Им предлагали написать заявления, они категорически отказывались. Действиям этих людей будет дана оценка. Их могут привлечь к ответственности", - отметил Игорь Халин.

Напомним, что ранее "Ура.ру" выяснило некоторые детали о деятельности и жизни тюменских "оппозиционеров на зарплате". Журналисты пишут, что Александр Куниловский с 2015 года не имеет официальной работы, Михаил Уваров в сентябре 2017 года был приговорен к обязательным работам за кражу спиртного в "Пятерочке", а волонтера штаба Навального Петра Харитонова неоднократно задерживали полицейские за мелкое хулиганство.

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Теги: выборы президента , Игорь Халин
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