В Тюменской области зафиксирована беспрецедентная явка в день голосования

Фото ИА "Тюменская линия"

В 12 районах Тюменской области зафиксирована рекордная явка избирателей – более 90%. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Тюменская линия" рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Лидеры по явке - Аромашевский, Бердюжский, Юргинский, Голышмановский, Упоровский, Уватский, Ишимский, Абатский, Тобольский, Сладковский, Омутинский и Ялуторовский районы. Здесь пришли и проголосовали более 90% избирателей. В Тюменской области была беспрецедентная явка, начиная с раннего утра", - пояснил он.

По его словам, в Тюменской области участие в выборах приняли 843 тыс. 548 избирателей, явка составила 78,93%.

"Я хотел бы поблагодарить тюменских избирателей, которые пришли на участки. Это патриоты, которым небезразличен завтрашний день, независимо за кого они голосовали, огромная благодарность от системы избирательных комиссий Тюменской области. Было очень приятно видеть, как на избирательные участки приходят семьями, что были активны и молодежь, и люди золотого возраста", - подчеркнул Игорь Халин.

672 тыс. 385 жителей отдали свои голоса на выборах президента за Владимира Путина, это 79,75% от общего числа избирателей.

Екатерина Исаева