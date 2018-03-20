В Исетском районе заведующая магазином четыре месяца работала без зарплаты

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Директора финансово-строительной компании, обвиняемого в невыплате заработной платы, осудят в Исетском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, руководитель четыре месяца не выплачивал зарплату заведующей магазином. Общая сумма задолженности составила более 44 тыс. рублей. Долги по зарплате были погашены в феврале 2018 года лишь после возбуждения уголовного дела.

Потерпевшая настаивает на привлечении директора к уголовной ответственности, так как у нее появилась задолженность по оплате коммунальных услуг, возникли трудности с приобретением продуктов питания.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.