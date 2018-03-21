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В регионе сохраняются высокие темпы добычи строительного сырья

13:21 21 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Двадцать четыре новых месторождения с суммарными запасами песка и глины почти в 48 млн кубометров было открыто в Тюменской области в 2017 году. В 2016 году этот показатель был вдвое меньше.

Как отметил на пресс-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович, такой прирост говорит о том, что минерально-сырьевая база в регионе в последние годы не "проедается", а увеличивается.

"В 2017 году добыча песков, супеси, суглинка и глин в регионе составила 13,9 миллиона кубометров. Среди субъектов РФ это один из самых высоких показателей, а Тюменская область традиционно входит в Топ-10 производителей строительного сырья. Обусловлено это в первую очередь огромными темпами строительства жилья и промышленных объектов", - рассказал он.

Лидерами по добыче строительного сырья среди муниципалитетов остаются Уватский и Тобольский районы, где возводятся новые предприятия, а также Тюменский район.

В настоящее время общие запасы строительного сырья в регионе составляют 1 млрд 147 млн куб. м – это почти 707 млн куб. м строительного песка и супеси и 440,6 млн куб. м глины и суглинка. 

Антон Климович подчеркнул, что, несмотря на общую положительную динамику, актуальным остается вопрос дефицита крупнозернистого песка, который используется при производстве бетона. Частично эта проблема решена в Заводоуковском районе, где одному предприятию в 2017 году была выдана лицензия, а на территориальный баланс поставлено 600 тыс. куб. м сырья.

"Проблему это не решит, но обеспеченность крупнозернистым песком муниципалитета повысится. Кроме того, в Тюменском районе в период 2018-2020 годов предприятия планируют удвоить производство сырья за счет освоения новых месторождений", - добавил он.

Добавим, в 2017 году в Тюменской области 101 предприятие получило 236 лицензий на добычу строительного сырья.

Любовь Голышева

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Теги: Антон Климович , добыча полезных ископаемых

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