В программу капремонта на ближайшие три года вошли более двух тысяч многоквартирников

Фото ИА "Тюменская линия"

Вторая краткосрочная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 2018-2020 годы стартовала в Тюменской области. В нее включены 2 тыс. 150 домов в 22 муниципальных районах и четырех городских округах региона.

Как сообщила на брифинге в информационном агентстве "Тюменская линия" директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская, в общей сложности будет отремонтировано более 7 тыс. конструктивных элементов зданий.

"Финансирование программы составит 7 млрд рублей. Увеличится и количество подрядчиков, отбор которых ведется в настоящее время", - пояснила она.

Отметим, в реестр организаций, имеющих право на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, входит 156 организаций. Из них 95 компаний выполняют строительно-монтажные работы, 32 - занимаются оценкой технического состояния дома и проектированием, оставшиеся 29 работают с лифтовым оборудованием.

Светлана Цынская добавила, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов уже завершает работу с собственниками. Им направлены 2 тыс. 130 предложений по сметной стоимости и перечню предстоящих работ, принято 2 тыс. 76 положительных решений. За тех собственников, которые не провели общие собрания жильцов и не приняли самостоятельного решения, объемы работ согласовал муниципалитет, как уполномоченное лицо.

Следующим этапом реализации второй краткосрочной программы станет разработка проектной документации. Уже объявлено 1 тыс. 449 соответствующих конкурсов по отбору подрядных организаций, которые займутся проектированием. А в 2019 и 2020 годах пройдут строительно-монтажные работы.

Параллельно со стартом второй краткосрочной программы в Тюменской области завершается реализация первой аналогичной программы. Напомним, она была рассчитана на 2015-2017 годы, завершить все работы планируется к 18 октября 2018 года.

"Стартовой точкой начала реализации программы был октябрь 2015 года. За это время выполнены работы по 450 домам, отремонтированы 2,5 тыс. конструктивных элементов. На реализацию первого краткосрочного плана направлено уже 1,5 млрд рублей, а общий объем финансирования составляет 4,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сейчас в приемке находятся еще 270 многоквартирных домов, принимаем исполнительную документацию, смотрим объемы выполненных работ", - проинформировала Светлана Цынская.

Отметим, в ходе работ подрядчики ремонтируют крыши, фасады, фундамент дома, подвальные помещения и инженерные сети. В домах устанавливают современные, энергосберегающие лифты с плавным пуском.

Фото: Минстрой РФ

Региональная программа капительного ремонта многоквартирных домов рассчитана на 30 лет, в рамках нее и разрабатываются краткосрочные планы. В общей сложности капитальному ремонту подлежат 7 тыс. 249 домов.

Любовь Голышева