Производственная сфера стала одной из самых востребованных в Тюменской области

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Сфера "Производство" стала одной из самых быстрорастущих сфер в первом квартале 2018 года в Тюменской области. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter, изучив динамику вакансий и резюме с начала года.

На рынке труда Тюменской области 11% всех актуальных вакансий размещено в сфере производства на 22 марта. При этом динамика предложений в отрасли за квартал составила +23%. Для сравнения, общее же число предложений от работодателей в Тюменской области выросло на 11%. Чаще всего работодатели искали рабочих следующих специальностей: главный инженер, электромонтажник, главный энергетик.

"Сфера "Производство" с начала года стала активной не только со стороны работодателей, но и соискателей, - комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. – Так, в Тюменской области прирост количества резюме за квартал в этой сфере составил +31%. Тем не менее конкурс на одно предложение в сфере вырос незначительно – в начале года он составлял 5 соискателей на 1 позицию, сейчас – 5,4 резюме на 1 вакансию. Поэтому нельзя сказать, что вопрос нехватки кадров снят полностью, многие компании по-прежнему продолжают испытывать дефицит квалифицированных сотрудников".

По данным аналитики проекта HeadHunter "Люди в цифрах", среднее вознаграждение, которое сегодня предлагают работодатели Тюменской области производственному персоналу, составляет 39 тыс. рублей. Год назад эта сумма была 36 тыс. рублей, сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.