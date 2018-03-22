Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

С инициативой бесплатно передать землю в собственность владельцам так называемых самовольных жилых домов выступили депутаты тюменской городской думы.

Председатель городского парламента Николай Романов сообщил об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям.

Депутат пояснил, что, согласно вынесенному на рассмотрение документу, рассчитывать на бесплатное предоставление земельного участка могут тюменцы, чей индивидуальный жилой дом был построен не позднее 1 сентября 2006 года и не был оформлен, а земля под ним никому не принадлежит. Еще один пункт уточняет, что жилье должно быть расположено в пределах населенного пункта. Кроме того, если участок не был размежеван, землепользователь должен оформить его схему в кадастровом плане.

По словам Николая Романова, сегодня депутаты и администрация вынуждены вернуться к вопросу, корни которого уходят еще в позднее советское время: "Большинство таких домов были построены, когда участки занимались лишь по устной договоренности, это было время, когда класс собственников только зарождался. Но своевременно оформить участки в собственность успели далеко не все".

А председатель комиссии Алексей Рагозин отметил, что в настоящее время в Тюмени под представленный законопроект попадают более 700 участков. "Это необходимо для того, чтобы законопослушные люди смогли наконец легализовать свои дома, а значит, получать положенные по закону льготы, и, соответственно, платить налоги и оплачивать коммунальные услуги", – отметил он.

Николай Романов добавил, что в случае утверждения законопроекта его действие продолжится до конца 2020 года. По его мнению, такого срока будет достаточно для всех, кто до сих пор не оформил землю. Депутат Александр Лейс заметил, что процесс необходимо максимально упростить с учетом того, что большинство тех, кого коснется это нововведение, – пожилые люди.

"Старики за 80 лет, которые уже с трудом ходят, сами носят по инстанциям толстые кипы бумаг, - высказался депутат. - А помогать им молодежь не спешит, так вот они помыкаются и на этом останавливаются. Ваше предложение я поддерживаю, однако настаиваю, чтобы все это можно было сделать просто и быстро, через МФЦ – сдал документы и через какое-то время все было готово".

Предложение тюменских депутатов будет рассмотрено на ближайшем заседании городской думы 27 марта.

Николай Ступников