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В Ямальском-2 построят детский сад

12:16 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Департамент образования Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Новая школа в створе улиц Линейной, Янтарной и Бориса Житкова разгрузит школы Тюменского микрорайона, убежден директор департамента образования администрации Тюмени Вячеслав Воронцов.

Он рассказал, что школа будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Это существенно разгрузит оба корпуса школы № 92 (ул. Николая Зелинского, 22 и ул. Николая Гондатти, 13) и школу № 65 (ул. Широтная, 116). Интенсивная застройка района требует шаговой доступности школы от дома.

"Основная сложность в том, что в этом районе много родителей, желающих, чтобы их дети обучались в этой школе. Мы ежегодно прирастаем тысячами и школьников, и дошкольников. Каждый год контингент школ прирастает не менее, чем на пять тысяч. В 2020 году в районе МЖК планируется ввести в эксплуатацию еще одну школу. Думаю, эти две школы разгрузят микрорайоны", - сказал Вячеслав Воронцов.

Бум открытия новых школ не скажется на качестве образования: педагогов в регионе достаточно, заверил Вячеслав Воронцов. "Каждый год наши вузы выпускают в Тюмени, Тобольске и Ишиме педагогов", - сказал он.

Также глава городского департамента образования рассказал, что в микрорайоне Ямальский-2 запланировали строительство детского сада. Проект реализуют по областной программе, застройщиком станет победивший на торгах подрядчик. "Проектная документации разработана и проходит проверку сметной стоимости у экспертов", - пояснил Вячеслав Воронцов.

Лина Орлова

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Теги: Восточный округ , Вячеслав Воронцов , детский сад , строительство , школа , Ямальский-2

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