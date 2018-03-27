В Уватском районе незаконно вырубили лес на тринадцати гектарах

Незаконная рубка. Фото прокуратура Тюменской области

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений на территории Уватского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, к полицейским отдела МВД России по Уватскому району поступила информация от сотрудников Тобольского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора о факте незаконной рубки лесных насаждений на территории Уватского района.

При проверке сообщения сотрудники полиции установили, что деревья вырубила подрядная организация, занимающаяся подготовительными работами под строительство кустовой площадки нефтяного месторождения.

Ущерб составил около 150 тыс. рублей. Вырублено хвойных и лиственных деревьев 13 гектаров.