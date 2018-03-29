Проект "Безопасные и качественные дороги" снижает аварийность на тюменских дорогах

Дороги. Фото: Росавтодор

Новые автомагистрали и объекты транспортной инфраструктуры в Тюменской области строятся по самым современным стандартам безопасности движения, а уже действующие дороги приводятся в нормативное состояние.

Об этом сообщил в рамках круглого стола по проблемам безопасности дорожного движения на открытии Всероссийской социальной кампании "Повод для обгона" заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.



"В 2017 году в регионе завершено строительство 12 крупных дорожных объектов. Строительство еще пяти объектов продолжается в 2018 году. При строительстве дорог мы уделяем особое внимание разделению встречных транспортных потоков, обособлению пешеходного движения, уменьшению конфликтных точек для снижения риска совершения дорожно-транспортных происшествий" , - сообщил Андрей Чистяков.

Реализации мер по обеспечению безопасности дорожного движения в полной мере способствует работа по приоритетному проекту "Безопасные и качественные дороги". В 2017 году в рамках проекта в Тюмени и Тюменском районе приведено в нормативное состояние 267 дорожных объектов общей протяженностью 242,3 км.

По итогам выполнения этих работ показатель нормативного состояния автодорог в агломерации вырос с 68,9% до 76,9%. За год ликвидировано 107 аварийно-опасных участков.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта планируется выполнить работы на 181 объекте общей протяженностью 164,8 км. Среди объектов, вошедших в план работ 2018 года, - ремонт дороги Тюмень – Горьковка и Тюменской кольцевой дороги, подъездов к Тураево, Салаирке, Луговому и другие.

Проводится реконструкция дороги Тюмень - Боровский - Богандинский. Эта дорога на сегодняшний день является одним из самых загруженных и аварийно опасных въездов в Тюмень. Нагрузка на нее превышает расчетную более чем в три раза. В планах - расширение трассы до четырех полос и разделение встречных потоков движения, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.