АПК Тюменской области стал полноценной индустриальной отраслью с высоким инвестиционным потенциалом

Переработка картофеля. Фото ИА "Тюменская линия"

В агропромышленном комплексе Тюменской области реализуется ряд крупных инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 20 млрд рублей.

Об этом сообщил заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на пресс-конференции "Инвестиционные проекты в АПК. Новые направления" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Ведется строительство молочно-товарной фермы на 1 тысячу 800 голов в селе Плеханово Ярковского района, - рассказал он. - В ходе инвестиционного проекта планируется закупить племенной молодняк крупного рогатого скота, оборудования и сельскохозяйственной техники. Проект реализуется с 2013 года и должен завершиться в 2018 году".

В плановом режиме ведется строительство завода агрофирмы "КриММ" по переработке картофеля на 30 тыс. тонн в год селе Упорово.

"Уже возведен каркас зданий, произведена частичная укладка кровли, стеновых панелей, поступает технологическое оборудование", - сообщил Владимир Чейметов.

Проект предусматривает производство картофеля "Fresh Gut" в атмосферной упаковке, картофеля пастеризованного в вакуумной упаковке. Это первый завод подобного типа по переработке овощей в России. Новый завод планируется запустить в 2019 году. Реализация этого проекта позволит Тюменской области в ближайшем будущем выйти с сельскохозяйственной продукцией предприятия на экспорт, увеличить площади под посадку картофеля и упрочить позиции по его валовому сбору в РФ.

Также в 2018 году запланировано начало строительства третьей очереди тепличного комплекса с производственной площадью 15 га.

Агропромышленный комплекс Тюменской области, благодаря совместным усилиям работников сельскохозяйственной сферы, правительства региона и муниципалитетов, стал полноценной индустриальной отраслью областной экономики с высоким инвестиционным потенциалом.

Борис Олейник