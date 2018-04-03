Югорчанка лишилась в гостях норковой шубы

Фото следственного комитета РФ

Кражу сапог и норковой шубы раскрыли полицейские Сургута.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Югре, в дежурную часть обратилась 27-летняя девушка, у которой в гостях украли норковую шубу. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний безработный мужчина. Похищенное он сдал в комиссионный магазин, вырученные деньги потратил.

В Советском районе педагог лишился пары замшевых сапог. 39-летняя женщина обнаружила отсутствие обуви, после чего сообщила об этом в полицию. Подозреваемой оказалась 25-летняя безработная местная жительница. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.