Россиянам разрешат собирать валежник

rosleshoz.ru

Госдума во втором чтении приняла законопроект об отнесении валежника к недревесным лесным ресурсам, известный также как "законопроект о недревесной древесине".

Суть законопроекта состоит в том, что валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле) включается в состав недревесных лесных ресурсов, перечисленных в статье 32 Лесного кодекса РФ и может беспрепятственно использоваться в личных целях.

Законопроект разработан на основании многочисленных обращений граждан. Его цель - обеспечить людям доступ к валежнику для собственных нужд без прохождения длительной процедуры оформления разрешительных документов.

Сегодня жители деревень и сел, а также владельцы зимних дач, должны получать разрешение и заключать договор с арендатором или собственником лесного участка для легальной заготовки валежника.

Как сообщает пресс-служба Рослесхоза, законопроект, автором которого выступили более 70 депутатов и сенаторов, предлагает внести валежник в перечень недревесных лесных ресурсов, чтобы его можно было собирать как грибы или ягоды.

В соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации граждане имеют право свободно и бесплатно заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, другие пригодные для употребления лесные дары и недревесные лесные ресурсы - пни, бересту, кору деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловые, пихтовые, сосновые лапы, мох, камыш, тростник и так далее.

Если гражданам разрешат свободно собирать для своих печей ветровальные, буреломные и сухостойные деревья, это не только облегчит жизнь сельчан, но и уменьшит опасность пожаров.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, изменения других федеральных законов и нормативных правовых актов.