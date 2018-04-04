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На трассе Тобольск - Байгора погиб водитель

13:54 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ГИБДД Тюменской области

Восемь аварий произошло на дорогах Тюменской области 3 апреля, погиб один человек, 12 человек травмированы.

Как сообщает Госавтоинпсекция Тюменской области, водитель "Лады Калины", 59-летний житель с. Абалак, при обгоне совершил столкновение с автомобилем "Тойота Ланд Крузер" на 15 км автодороги Тобольск - Байгора. В результате чего погиб на месте ДТП. 

Еще пять человек получилитравмы: у трех пассажирок "Лады" 42, 54 и 32 лет многочисленные переломы, 66-летний  водитель "Тойоты" получил ушибы, у 83-летнего пассажира иномарки перелом грудины.

Две "Лады" опрокинулись в кювет около 22 часов на 26 километре автодороги Тюмень - Омск. По предварительным данным, на трассу с прилегающей территории выезжал "КамАЗ" с прицепом, создал помеху транспорту, ехавшему по главной дороге. Водитель одной "Лады" получил перелом лодыжки.

На 194 километре автодороги Курган - Тюмень, в районе поворота в больничный городок, водитель автомобиля "Ситроен" сбил 61-летнюю женщину. Предварительно, она была в нетрезвом состоянии. Женщина получила переломы ребер и лопатки, травму головы. Обстоятельства ДТП выясняются.

ГИБДД ищет очевидцев ДТП, случившегося около 8 часов 25 минут 4 апреля на ул. Пермякова, 19. На пешеходном переходе, при подъеме с ул. 30 лет Победы на путепровод Пермякова, автомобиль сбил 17-летнего  подростка. У парня сотрясение головного мозга. Водитель с места ДТП скрылся. Очевидцев просят обратиться в ГИБДД по телефонам 79-46-52, 29-14-99, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

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Теги: Абалак , гибель , ДТП , Тобольск

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